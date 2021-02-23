Приговоренный к семи годам Стерненко зовет своих сторонников на митинг у Офиса президента
Радикал Сергея Стерненко, которого суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы по делу о похищении депутата, призывает своих сторонников устроить митинг.
Об этом активист написал в своем Telegram-канале.
В своем сообщении Стерненко зовет своих сторонников прийти к Офису президента Владимира Зеленского, который находится в Киеве на улице Банковой к 20:00 во вторник, 23 февраля.
"Киев. 20:00. Улица Банковая. Офис президента. Репост", - написал радикал.
Присоединиться к митингу также приглашает и народный депутат Гео Лерос.
"Встречаемся на Банковой в 20:00", - написал он в своем Facebook после того, как появилась соответсвующая публикация Стерненко.
Напомним, суд приговорил Стернеко к семи годам за решеткой с конфискацией половины имущества. Речь идет о деле относительно похищения в сентябре 2015 года депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.
Мы сообщали, что в распоряжении "Страны" появился текст обвинительного акта против Сергея Стерненко по делу о похищении депутата, где подробно описана фабула данного дела.
Следствие выяснило, что Сергей Щербич, депутат Коминтерновского поселкового совета и директор местного дома культуры, был похищен Стерненко и его подельником Демчуком 24 апреля 2015 года. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.