Радикал Сергея Стерненко, которого суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы по делу о похищении депутата, призывает своих сторонников устроить митинг.

Об этом активист написал в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Стерненко зовет своих сторонников прийти к Офису президента Владимира Зеленского, который находится в Киеве на улице Банковой к 20:00 во вторник, 23 февраля.

"Киев. 20:00. Улица Банковая. Офис президента. Репост", - написал радикал.

Присоединиться к митингу также приглашает и народный депутат Гео Лерос.

"Встречаемся на Банковой в 20:00", - написал он в своем Facebook после того, как появилась соответсвующая публикация Стерненко.

Напомним, суд приговорил Стернеко к семи годам за решеткой с конфискацией половины имущества. Речь идет о деле относительно похищения в сентябре 2015 года депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Мы сообщали, что в распоряжении "Страны" появился текст обвинительного акта против Сергея Стерненко по делу о похищении депутата, где подробно описана фабула данного дела.

Следствие выяснило, что Сергей Щербич, депутат Коминтерновского поселкового совета и директор местного дома культуры, был похищен Стерненко и его подельником Демчуком 24 апреля 2015 года. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.