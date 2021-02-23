В сети появилось видео с урока в Александрийском лицее Ровенской области, на котором запечатлена стоящая на парте учительница в камуфляже, вдохновенно объясняющая детям тему урока.

"Мы же говорим о революции", - сказала учительница детям.

Опубликованный пост с подписью "Когда любишь свою работу" вызвал в соцсети бурные обсуждения.

"Классная учительница! Нужно реально любить свою профессию, чтобы рассказывать с такими эмоциями стихи. Я бы с радостью ходил бы к ней на уроки", - пишет один из пользователей.

"Нынешние преподаватели на что только не пойдут чтобы дети их слушали и были заинтересованы в уроке", - говорит другой комментатор.

Тут же в любви к учительнице признаются и ее ученики: "Мы все очень любим эту учительницу оригинальный подход проведения урока. Даже самые сложные темы преподает (если не понимаем - поет). Пусть другие учителя равняются на это замечательный пример".

Некоторые пользователи опасаются, что после опубликованного поста учительнице грозит увольнение.

А есть и такие, кто негативно воспринял "революционный" метод ведения урока.

"Дурдом! И такие учат наших детей", - дает свою оценку увиденному одна из пользователей.

И не обошлось без камня в адрес тех, кто снял это видео.

"Какие эти ученики сейчас тупые это просто жесть, они сейчас на уроки ходят или видео снимать? Чем дальше, тем страшнее", - написала девушка-комментатор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

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