Верховная Рада может в третий раз рассмотреть вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики на ближайшей пленарной неделе, 2-5 марта.

Об этом со ссылкой на первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко пишет "Интерфакс-Украина".

"Теоретически - да (этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Рады на следующей пленарной неделе - Ред.). Кадровые вопросы идут вне повестки дня. Если в понедельник (1 марта - Ред.) мы на заседании фракции определимся, что выносим снова кандидатуру Юрия Юрьевича, то будем выносить", - сказал Корниенко.

Также первый замглавы фракции "слуг" заявил, что на данный момент продолжаются консультации внутри монобольшинства, потому что именно "Слуга народа" должна предложить премьер-министру ту кандидатуру, относительно которой сможет договориться.

"Будет ли это господин Витренко или кто-то другой - будем работать над этим", - сказал Корниенко.

Также он заявил, что "пока не считал" голоса за кандидатуру Витренко во фракции. Корниенко сказал, что Витренко собираются назначить не только министром энергетики, а прежде всего - первым вице-премьер-министром, поскольку "есть вопрос об усилении правительства".

Напомним, на заседании во вторник, 23 февраля, Верховная Рада Украины приняла правки в законопроект, которые возвращают полномочия исполняющим обязанности министров и делают и.о. министра фактически полноценным главой министерства. Отметим, что на данный момент Витренко является и.о. главы Минэнерго.

"Страна" писала о том, что на прошлом заседании фракции "Слуга народа" также собирались обсуждать вопрос о назначении Витренко, однако делать этого не стали.

До этого Рада дважды провалила кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики: 17 декабря и 28 января.