Страны Евросоюза намерены на следующей неделе исключить из санкционного списка бывшего и. о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС на следующей неделе исключат (из санкционного списка - Ред.) бывшего премьера Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника. Только восемь человек остаются в списке, включая Януковича и его сына. Если вы удивляетесь, почему ЕС не идет за российскими олигархами из-за Навального (российского оппозиционера - Ред.) только посмотрите, как постепенно сокращается этот список", - написал он.

Напомним, о том, что в ЕС планировали исключить из санкционного списка Сергея Арбузова и Дмитрия Табачника Йоязвяк сообщал 10 февраля, так как Киев не предоставил достаточно доказательств для того, чтобы эти лица оставались в списке. В этом перечне был также Александр Янукович (сын экс-президента Украины Виктора Януковича).

Также мы писали, что в прошлом году ходили слухи, что из санкционного списка ЕС хотят исключить Азарова, Ставицкого и сына Януковича за хищение украинских государственных средств.