В Ивано-Франковской области на заводе ООО "Карпатнефтехим", где произошел выброс дихлоритана (прозрачной ядовитой жидкости - Ред.), пострадал один человек. Он получил ожоги на руках и ногах.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Инцидент произошел утром в понедельник, 22 февраля, в городе Калуш.

"Вспышка испарений дихлоритана, без последующего горения, произошла в помещении сушильной башни на производстве винилхлорида. В результате происшествия травмирован один человек, обратившийся в лечебное учреждение с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей. Состояние легкое", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы показывали видео выброса газообразного вещества в Калуше. Тогда еще не было информации о пострадавших.

Также сообщали, что в январе на территории "Карпатнефтехима", который производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ, произошел пожар.