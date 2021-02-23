Бывший топ-менеджер акционерного общества "Укрзализныця" присваивал миллионы гривен, которые были выделены на ремонт подвижного состава общества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили оперативники, чиновник привлекал к подрядным работам фирму, которая была зарегистрирована на подставное лицо. В то время как на самом деле ремонтные работы фактически выполняли работники "УЗ", использую запасные части неизвестного происхождения. Таким образом объем ремонта был существенно меньше, чем предусмотренный регламентом, и проходил с нарушением технических норм.

"Инициированные СБУ в рамках досудебного расследования экспертизы установили факты нанесения убытков АО "Укрзализныця" на общую сумму почти 58,6 млн грн, из-за чего также была противоправно занижена налогооблагаемая база на 6,4 млн грн", - говорится в сообщении спецслужбы.

На данный момент экс-менеджеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, продолжается досудебное расследование.

Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц "Укрзализныци", которые похитили почти 60 млн грн, ставя на тепловозы некачественные запчасти.

Также сообщалось, что главу компании-поставщика песка при строительстве Бориспольского экспресса подозревают в хищении 9 миллионов гривен.