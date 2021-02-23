Деньги, выделенные на ремонт "Укрзализныци" присваивал бывший топ-менеджер. Фото: ssu.gov.ua

Бывший топ-менеджер акционерного общества "Укрзализныця" присваивал миллионы гривен, которые были выделены на ремонт подвижного состава общества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Как выяснили оперативники, чиновник привлекал к подрядным работам фирму, которая была зарегистрирована на подставное лицо. В то время как на самом деле ремонтные работы фактически выполняли работники  "УЗ", использую запасные части неизвестного происхождения. Таким образом объем ремонта был существенно меньше, чем предусмотренный регламентом, и проходил с нарушением технических норм.

"Инициированные СБУ в рамках досудебного расследования экспертизы установили факты нанесения убытков АО "Укрзализныця" на общую сумму почти 58,6 млн грн, из-за чего также была противоправно занижена налогооблагаемая база на 6,4 млн грн", - говорится в сообщении спецслужбы.

На данный момент экс-менеджеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, продолжается досудебное расследование. 

Топ-менеджера Укрзализныци уличили в хищении средств, выделенных на ремонт. Скриншот ssu.gov.ua

Топ-менеджера Укрзализныци уличили в хищении средств, выделенных на ремонт. Скриншот ssu.gov.ua

Топ-менеджера Укрзализныци уличили в хищении средств, выделенных на ремонт. Скриншот ssu.gov.ua

Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц "Укрзализныци", которые  похитили почти 60 млн грн, ставя на тепловозы некачественные запчасти.

Также сообщалось, что главу компании-поставщика песка при строительстве Бориспольского экспресса подозревают в хищении 9 миллионов гривен.

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