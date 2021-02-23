Сегодня, 23 февраля, Верховная Рада Украины приняла правки в законопроект, которые возвращают полномочия исполняющим обязанности министров и делают и.о. министра фактически полноценным главой министерства.

Соответствующие изменения поддержали 267 народных избранников на внеочередном заседании Рады во вторник, 23 февраля.

Среди поддержавших правки в законопроект депутатов, большинство представителей фракции "Слуга народа" - 226, также "за" проголосовали 18 депутатов от фракции "За будущее" и 6 внефракционных народных избранников.

Речь идет о законопроекте №4531, который ветировал Зеленский и вернул в Раду со своими предложениями.

Напомним, в законопроект №4531 о госслужбе попытались внести правки, которые практически полностью аннулировали урезание полномочий и.о. министра, предусмотренные вступившим в силу в декабре прошлого года законом. Это позволило бы Юрию Витренко получить полноценные полномочия министра.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в этом законопроекте. И наш прогноз подтвердился - законопроект был принят за счет голосов депутатов, близких к бизнесмену Игорю Коломойскому (их в Раде называют "бородатыми"). По слухам, у олигарха изменили свою точку зрения и стали более внимательными к просьбам Офиса президента после того, как был задержан один из бывших топ-менеджеров "Приватбанка" и выписаны подозрения еще двум.