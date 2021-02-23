После задержания в Тбилиси главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелии экс-президент Грузии и основатель политсилы Михаил Саакашвили пообещал довести оппозицию до победы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"То, что происходит сегодня - это геноцид, желание Иванишвили (бывший премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили - Ред.) и его окружения полностью разрушить страну, что в интересах наших врагов", - заявил Саакашвили.

Также он заявил, что обязательно доведет "борьбу (оппозиции - Ред.) до конца, но это будет тяжелая борьба".

Ранее лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе, комментируя задержание Мелия, заявила, что власти ведут страну к установлению диктатуры.

Напомним, история вокруг Мелии привела к отставке премьера Грузии Гахарии, который считал задержание оппозиционера неприемлемым. Вечером в понедельник, 22 февраля, на пост премьера утвердили министра обороны Ираклия Гарибашвили.

Также мы писали о том, что недавно Саакашвили призвал грузин бунтовать против карантина.