Сегодня в Одессе получил свой первый приговор Сергей Стерненко - экс-глава местного "Правого сектора".

Его приговорили к семи годам тюрьмы за похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году. Стерненко и его подельники пытали депутата, требуя от него сложить мандат. А потом ограбили его.

Детально об этой истории мы рассказывали в материале "Давили пальцы плоскогубцами".

При этом на Стерненко в Приморском суде Одессы есть еще одно дело - об убийстве человека, которого "активист" зарезал на улице почти три года назад.

Там приговора пока нет. Но сегодняшний вердикт показал, что у Стерненко неприкосновенности тоже больше нет.

"Страна" разбирала детали дела, по которому одесский националист получил тюремный срок.

Что вменяли Стерненко? Фабула дела

В распоряжении "Страны" оказался обвинительный акт по этому делу. Там изложена основная хронология событий.

Документ составлен еще в 2016 году - когда закончилось следствие. В нем говорится, что Стерненко обвиняют по трем статьям:

Похищение человека в корыстных целях и жестокое обращение с ним (статья 146 УК)

Нападение группой лиц с применением насилия для завладения чужим имуществом (статья 187)

Незаконное ношение огнестрельного оружия (статья 263)

Следствие выяснило, что Сергей Щербич, депутат Коминтерновского райсовета и директор местного дома культуры, был похищен Стерненко и его подельником Демчуком 24 апреля 2015 года.

Началось все со звонка Демчука Щербичу. Он предложил ему встретиться со Стерненко у ближайшей заправки. Депутат, не видя в том угрозы - он был знаком с обоими - сел в машину и поехал на встречу. Там он увидел "Опель" Демчука с характерными номерами "ПТН ПНХ" и сел на заднее сиденье, где уже располагался Стерненко.

Далее в машину подсели еще двое, они заблокировали Щербича и начали его бить. А сидевший за рулем Демчук повел машину в сторону села Александровка. По пути депутат пытался вырваться и выскочить в заднюю дверь. Стерненко, чтобы его остановить, трижды выстрелил в него из травматического пистолета. Пули попали в спину и правую ногу.

Тем временем машина приехала в село Фонтанка Коминтерновского района. Там Щербича выволокли из машины, надели на голову мешок и связали скотчем. Затем снова затолкали в автомобиль и повезли в Приморский район Одессы, где бросили депутата в подвал.

Там они начали избивать Щербича и требовать от него сложить депутатский мандат. Также ему к голове приставляли пистолет и стреляли над головой. И начали давить плоскогубцами палец на правой руке.

Пытки прекратились только после того, как у Щербича резко ухудшилось состояние. Документ перечисляет, что с ним было в тот момент:

"Состояние здоровья потерпевшего ухудшилось вследствие закрытой черепно-мозговой травмы в форме сотрясения головного мозга, кровоподтеков и ссадин лица, забитой-рваной раны крылья носа, множественных ссадин ягодиц, передней поверхности правой голени, кровоподтеков нижних конечностей", - говорится в акте.

То есть Щербичу порвали нос, исполосовали ягодицы, били по голове. После этого на некоторое время его оставили лежать в подвале, а затем вывели, посадили в авто и вывезли на территорию Красного сквера в Одессе. Там отпустили, пригрозив, что если их требования не будут выполнены, его ждет нечто похуже.

В ходе избиений у Щербича забрали сим-карты, банковскую карту и 300 гривен наличных денег.

После начала следствия дома у Стерненко провели обыск и нашли пистолет, а также патроны - на все это разрешения у фигуранта не было.

Что по итогу решил суд?

Как видим, обвинительный акт был составлен еще в 2016 году - когда закончилось следствие по преступлению. А приговор вынесли почти через пять лет.

Стерненко утверждает, что в деле нет состава преступления, поэтому ничего и не двигалось. Однако в таком случае был бы оправдательный приговор. Но Фемида не торопилась. То есть можно предположить, что дело затягивали по политическим мотивам.

Прокуратура потребовала у суда дать Стерненко 8 лет тюрьмы и полностью конфисковать имущество. Суд же решил скостить этот срок на девять месяцев и отобрать только половину имущества.

По части статей суд отказал прокуратуре из-за истечения сроков давности. Но на срок это практически не повлияло. 7 лет и три месяца - это окончательный срок, который отсидит Стерненко с учетом того времени, которое он провел в статусе задержанного.

В ходе суда, кстати, было установлено, что у Стерненко к потерпевшему Щербичу была политическая неприязнь.

Когда судья, зачитывавший приговор, произнес эти слова, подсудимый громко с места крикнул "Он на Антимайдан ездил!". Подтвердив наличие у себя мотивов для сведения счетов (сам Стерненко был участником Майдана).

Что еще есть на Стерненко?

Самое громкое на данный момент - это уже обвинение в умышленном убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова в мае 2018 года. До приговора там еще как минимум несколько месяцев (если не вмешается политическая целесообразность).

"Страна" уже анализировала, как идут судебные слушания по этому делу. Пока все экспертизы не в пользу радикального активиста.

Однако суд недавно смягчил ему меру пресечения, оставив самую легкую - личное обязательство.

Но в багаже Стерненко есть еще несколько криминальных эпизодов.

Во-первых, есть открытое в декабре 2017 года дело о продаже наркотиков (оно находится в ЕРДР под номером 1201716000000092).

Впервые Стерненко попал в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков еще в 2013 году. То есть еще до Майдана и до того момента, когда он вошел в "Правый сектор" и стал известен как руководитель одесского филиала этой организации.

Согласно этому производству, Стерненко подозревается в нескольких эпизодах продажи наркотиков через интернет – этой деятельностью он, по данным оперативников, начал заниматься с 2013 года.

О том, что на посту главы "Правого сектора" Стерненко занимался крышеванием наркоточек, рассказывали два человека: бывший соратник Стерненко Дмитрий Рудой, а также глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Также в полиции было зарегистрировано еще одно заявление о похищении человека и вымогательстве. Одессит Стас В. рассказал "Стране", что в 2014 году он продавал свой автомобиль. Представившись покупателями, его похитила во время показа машины группа активистов из "Правого сектора".

Одессита также жестоко избили, отобрали шесть тысяч долларов, а затем выбросили на окраине города. Во главе похитителей, по словам Стаса, был Сергей Стерненко.

"Среди людей, похитивших меня, был Стерненко. У меня отобрали мою машину, которую я продавал, забрали и все деньги, которые я должен был отдать другим людям, – 6 тысяч долларов. Меня выбросили на окраине Одессы – на Сахарном поселке, пообещав на прощание застрелить – приставили пистолет к затылку", - рассказывал потерпевший.

Пока самое громкое и главное - доведенное до суда - дело на "активиста" связано с умышленным убийством в мае 2018 года. Но и то, что суд первой инстанции "закрыл" Стерненко на его первый реальный срок - это уже большой прорыв для украинской Фемиды.

Хотя, впереди еще апелляция.

Почему закрывают Стерненко?

Правоохранители взялись за радикала с весны 2020 года. Именно тогда ему вручили подозрение в убийстве Кузнецова. То есть через год после прихода к власти Владимира Зеленского.

От Зе, конечно, ждали правосудия по Стерненко гораздо раньше. Но генпрокурор Руслан Рябошапка "пидозру" блокировал. И вручили ее уже после прихода на этот пост Ирины Венедиктовой.

При этом суд шел в лояльном для Стерненко режиме: ему избрали сначала ночной домашний арест, а потом вообще выпустили под личное обязательство. И многие заговорили о том, что дело спускают на тормозах.

При этом внезапно ускорился суд по более старому делу - о похищении и пытках депутата. И уже сегодня Стерненко получил обвинительный приговор и отправился в СИЗО. С чем это связано?

Учитывая, что дела на Стерненко раньше блокировались по политическим причинам, то можно предположить, что и разморозка произошла не без влияния Киева.

Но, как говорят источники "Страны", близкие к следствию, это верно лишь отчасти. Никаких команд "закрыть Стерненко" сверху не спускалось. При этом власть не мешала процессу идти так, как он должен. Чем как бы помогла осудить националиста. Правда, вынесение приговора перенесли с прошлой недели (чтоб не совпало с годовщиной событий на Майдане) на эту (и символически это произошло именно 23 февраля). Но на этом, собственно, "тормоза" закончились. Также, возможно, сыграло свою роль то, что властям нужно было на фоне закрытия телеканалов и введения санкций против оппозиции, показать, что они могут наносить пусть и единичные, но удары и по другому флангу - националистам.

"Но активность власти не проявляли. На протяжении всего процесса они боялись обвинений в зраде, несколько раз было ощущение, что ситуацию снова подвесят. Но потом решили ситуацию отпустить благодаря чему и был вынесен приговор", - говорит источник в правоохранительных органах.

Но основную роль в первом приговоре сыграла общественность - депутаты, журналисты, активисты и юристы, которые поднимали тему о преступлениях Стерненко и не давали ей заглохнуть. И в этом смысле показательно, что группа поддержки одесского радикала ничего особо не смогла этому противопоставить.

При этом, конечно, сторонники Стерненко будут качать акции протеста (сегодня вечером, например, они планируют идти митинговать под Офис президента). Поскольку им показали прецедент, что может ждать каждого "активиста", который вышел за рамки уголовного кодекса.

В то же время пока говорить о массовом наведении порядка с радикалами, которые кошмарят людей за неправильные взгляды или просто в целях наживы - не приходится. Власть таких сигналов не дает. А посадка Стерненко стала итогом почти трех лет давления со стороны неравнодушных людей.

Но, впрочем, и это уже большой результат.

"Бывший функционер Правого сектора, радикал и националист Стерненко признан виновным, осуждён и взят под стражу в зале суда. Часть его имущества конфискована. Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью и порядкам, царившим в стране в последние семь лет.

Приговор постановлен вопреки тотальному сопротивлению пропагандистских СМИ, финансируемых из-за рубежа организаций, политиков и чиновников партий Майдана и прочего отребья.

Это первый из трёх предстоящих приговоров. В ближайшее время ожидаем процессуального завершения ещё по двум обвинительным актам — умышленному убийству и обороту наркотиков", - написал известный юрист Андрей Портнов, юридическая команда которого активно занималась делами Стерненко.