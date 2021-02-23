С 1 марта в Украине стартует перерасчет пенсий. На днях Кабмин принял постановление об индексации пенсионных выплат.

В этом году индексацию привязали строго к началу марта. И это большой плюс для пенсионеров.

Дело в том, что вплоть до 2021 года дата пенсионных индексаций была плавающей, и в разные годы ее сдвигали, иногда - на несколько месяцев (к примеру, в прошлом году - на май). Что позволяло Пенсионному фонду экономить, тогда как пенсионеры недополучали положенные им по закону деньги.

Впрочем, привязка индексации к 1 марта — едва ли не единственный бонус для пенсионеров.

Ведь большинство получит копеечные надбавки в 100-300 гривен. А многие пенсионеры и вовсе останутся без доплат.

"Страна" разбиралась, как будут проводить индексацию пенсий в этом году, кому и сколько доплатят.

Как пересчитают пенсии с 1 марта

Мы уже писали как будут пересчитывать пенсии в 2021 году. Всего запланировано пять этапов, которые растянутся вплоть до конца года - последнюю надбавку пенсионеры получат под елочку.

Первый этап повышения пенсий уже прошел. Он стартовал с 1 января, и был связан с повышением минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен.

К минималке привязаны минимальные пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых по возрасту и имеет большой стаж (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин). Их пенсии должны быть не ниже 40% официальной минимальной зарплаты. Таким образом, для этой категории граждан пенсии выросли с 2,1 до 2,4 тысяч гривен, то есть, на 300 гривен.

Второй этап перерасчета пенсий начнется с 1 марта. Это ежегодная индексация, которая предусмотрена в законе о пенсионном обеспечении.

Она проводится по специальной формуле: 50% показателя инфляции плюс 50% динамики средней зарплаты за прошлый год. На основании этих данных Кабмин утверждает коэффициент индексации пенсий.

Собственно, с этим связана отсрочка с индексациями - их начинают не с 1 января, что было бы логично, а, в лучшем случае с марта, чтобы получить уточненные данные Госстата по инфляции и зарплатам за предыдущий год.

"Были прецеденты, когда правительство затягивало начало индексации. Скажем, в прошлом году ее сдвинули аж на май, что вызвало очень большое недовольство среди пенсионеров. Тогда чиновники воспользовались лазейкой в законе о пенсионном обеспечении, где не указано - когда именно нужно проводить индексацию. Чтобы решить вопрос с "плавающими датами" раз и навсегда, в прошлом году внесли изменение в пенсионное законодательство, прописав конкретную дату для индексаций - 1 марта", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В этом году коэффициент для индексации пенсий - 11%, что заметно больше, чем прогнозировали эксперты. Они ожидали, что пенсии пересчитают в среднем на 7%.

Процент индексации вырос из-за ускорения инфляции в 2020 году до 5% и большей, чем ожидалось, динамики средних зарплат (17%).

Напомним: в прошлом году пенсии также пересчитали на 11%, но составляющие формулы были немного другими (инфляция за 2019 год ниже, а рост средних зарплат выше, чем за 2020).

По данным Министерства социальной политики, прибавки к пенсиям будут разными, все зависит от суммы конкретной пенсии. Минимальная доплата составит 100 гривен, а средняя - 308 гривен. Но могут быть и гораздо большие надбавки. Разберем более подробно, кому и сколько доплатят.

Кому повысят и сколько доплатят

Сразу отметим, что под индексацию попадают не все пенсионеры. По данным Министерства социальной политики, пенсии пересчитают для 8 млн пенсионеров (из порядка 11,3 млн).

Кто может рассчитывать на перерасчет?

"Проиндексируют выплаты всем пенсионерам, которые выходили на пенсию по возрасту, и она им начислена, согласно закону о пенсионном обеспечении (собственно, им же регулируется и индексация - Ред.). В этом случае вашу конкретную пенсию просто увеличат на 11%. Скажем, если вы получаете порядка 3 тысячи гривен, то начислят сверху еще 330 гривен, итого новый размер пенсии будет уже 330 гривен. Такую сумму вы получили уже в марте. Если пенсия - 5 тысяч гривен, ее проиндексируют на 550 гривен (до 5550 гривен в месяц)", - приводит пример Пендзин.

По данным ПФ, большинство украинских пенсионеров (порядка 7 млн человек) получают от 2 тысяч до 4 тысяч гривен. Соответственно, по индексации им положена прибавка в 220-440 гривен.

Но в Украине есть и гораздо меньшие пенсии. Скажем, по данным Пенсионного фонда, 73,7 тысяч украинцев получают пенсию до 1,4 тысяч гривен (в среднем - 988,6 гривен). Для этой категории пенсионеров доплата будет вообще мизерной - всего чуть больше 100 гривен в месяц.

"Понятно, что при нынешнем разгоне потребительских цен для большинства пенсионеров прибавка по индексации вообще ничего не решит — ее тут же съест инфляция и космические платежки", - говорит Пендзин.

Но более чем для 3 млн украинских пенсионеров никакой индексации вообще не будет.

Кто не получит прибавки к пенсии с 1 марта:

новые пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых в 2021 году (так как пенсии индексируют за 2020 год)

пенсионеры, получающие социальную пенсию

военные пенсионеры, экс-силовики, судьи и прокуроры (им пенсии платят по специальной формуле)

бывшие госслужащие, если их "чиновничья" пенсия выше, чем была бы пенсия по возрасту.

По последней категории поясним более детально. Дело в том, что чиновники входят на пенсию по закону о госслужбе, и он прописывает размер пенсии - 70% от средней зарплаты за последние пять лет.

"Если бы этот же чиновник выходил на пенсию по возрасту, то размер пенсии бы бы ниже, так как там применяется другая формула. Скажем, госслужащий с зарплатой в 10 тысяч получает "чиновничью" пенсию 7 тысяч, а пенсия по возрасту у него была бы порядка 5,5 тысяч. Но таким преимуществом бывшие госслужащие пользуются недолго. Обычным пенсионерам пенсии ежегодно индексируют, а вот экс-чиновники попадают под индексацию только тогда, когда их пенсия сравняется с аналогичной пенсией по возрасту. А пока она выше, никакие доплаты чиновникам-пенсионерам не положены. Что несправедливо, ведь пенсии у бывших госслужащих не такие уж и большие", - отмечает Пендзин.

Когда еще будут пересчитывать пенсии в 2021 году

Напомним: после мартовской индексации в Украине планируется еще три этапа повышения пенсий.

Ближайший намечен на апрель 2021 года. Это будет автоматический перерасчет работающим пенсионерам "за стаж". Прибавка – 100-300 гривен.

В июле на перерасчет могут расчитывать те, кто получает минимальные и максимальные пенсии. И связан он будет с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1769 гривен до 1854 гривен. К прожиточному минимуму привязаны также различные пенсионные надбавки – за "лишний" стаж, инвалидам, чернобыльцам и др.), – говорит глава департамента по вопросам пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

"Перерасчет из-за повышения прожиточного минимума будет проводиться по стандартной формуле: процент роста (7,3%) плюс 2%, то есть в целом – на 9,3%. Но это за весь год. На практике повышение разобьют на два этапа, и на каждом пенсии вырастут примерно на 4,6%", – отмечает экономист Виктор Скаршевский.

То есть, в июле доплата к минимальным пенсиям составит 83,7 гривны.

Максимальные пенсии также вырасту на 4,6%. То есть, пенсионер, получающий 17 тысяч гривен, в июле получит прибавку еще прядка 800 гривен.

С июля планируют запустить и новые доплаты - для пенсионеров, старше 80 лет. Они получат плюс 500 гривен к пенсии. Выплаты по уходу за пенсионерами старше 80 лет в июле должны вырасти на 57 гривен, до 742 гривен в месяц.

Последний, этап повышения пенсий намечен на декабрь 2021 года.

Собственно, под конец года готовится перерасчет сразу для нескольких категорий пенсионеров.

Во-первых, для пенсионеров "по возрасту" из-за роста минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен. Они получат еще плюс 200 гривен к минимальной пенсии (будет 2600 гривен).

Во-вторых, снова будет пересчет минимальных и максимальных пенсий из-за изменения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В декабре 2021 года он вырастет до 1934 гривен. Соответственно, до такого же размера "дотянут" и минимальные пенсии. Те, кто получает максимальные выплаты, получат "вторую часть" прибавки (первую – в июле), примерно 4,6% от размера пенсии.

Соответственно, на такой же процент пересчитают и все надбавки (за лишний стаж, инвалидам, чернобыльцам и прочим).