Среда, 24 февраля, принесет в Украину контрастную температуру воздуха - от дневных +15 градусов на Западе до ночных 15-17 градусов мороза на востоке и севере. Об этом на своей странице в соцсети сообщает синоптик Наталья Диденко.



"В западных областях будет теплее, в течение дня +7...+12 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15 градусов. В восточной части, в целом на Левобережье и даже в южной части днем ​​ожидается 0-5 градусов мороза, на востоке до -7 градусов. Карта 1", - говорится в сообщении.

На остальной территории страны прогнозируют около ноля, на юге местами + 1...+ 4 градуса, но это скорее в Крыму.

"Хотя и будет доминировать антициклон Илонка (карта 2), однако атмосферный фронт северного циклона принесет завтра в Украину снег, мокрый снег и даже дождь - будет зависеть от градусов.

На крайнем западе, в восточных областях, в большинстве регионов южной части Украины - без существенных осадков", - прогнозирует синоптик и предупреждает, что на дорогах и тротуарах украинцев поджидает гололедица и снежная каша.

По данным синоптика, в Киеве завтра будет свежо - днем ​​только около ноля градусов. Пройдет мокрый снег, что сразу усложнит ситуацию на дорогах. Но постепенно потепление вернется.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве женщина повредила позвоночник после падения на нее снега с крыши из-за резкого потепления.

Также мы сообщали, что в соцсетях обвинили правительство США в искусственных снегопадах.