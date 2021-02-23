Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства, и уже в ближайшее время препарат отправится в регионы страны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", - написал Степанов.

Напомним, согласно плану, сразу после прибытия вакцины 11 машин должны начать развозить препарат по областным складам. В день прибытия препарат должны получить Киев и шесть областей: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая.

Также "Страна" подробно разбиралась, что известно о прибывшей вакцине и кому начнут ее колоть.