Во вторник, 23 февраля, первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину. В аэропорту "Борисполь" сейчас происходит разгрузка и растаможка препарата.

Видео публикует Telegram-канал "Сегодня".

В страну прибыли полмиллиона доз вакцины от коронавируса CoviShield, это препарат, который производят в Индии по лицензии AstraZeneka. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран".

Фото: Facebook/ Максим Степанов

Напомним, что сразу после прибытия вакцины от коронавируса в Украину одновременно 11 машин начнут развозить препарат по областным складам. В день развозки препарат получит Киев и шесть областей: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая. Остальные регионы должны получить вакцину на следующий день.

Также мы писали о том, что вакцину Covishield уже зарегистрировали в Украине. Это произошло в понедельник, 22 февраля, за день до ее прибытия.

Кроме того, "Страна" подробно описывала, что представляет собой вакцина "Ковишилд" и кому начнут ее колоть.