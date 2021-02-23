Обеспечение деятельности президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году по минимальным подсчетам стоило налогоплательщикам 30,8 миллиона гривен. Больше всего денег потратили на перелеты делегаций с участием главы государства.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, видео обнародовано в Youtube.

"Самая большая статья расходов на президента - это оплата перелетов. Речь идет и о внутренних, и о зарубежных визитах. В 2020-м Зеленский "налетал" более чем на 22 миллиона гривен. Например, перелет президентского борта по маршруту Киев- Цюрих-Тель-Авив-Киев в январе 2020-го стоил 2,5 миллиона гривен", - сообщают журналисты.

По их данным, на горючее, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом Автобаза Госуправления потратила еще 4,8 миллиона гривен.

Ремонт госдачи в Конча-Заспе обошелся в один миллион гривен. А само содержание дома, где сейчас живет Зеленский, в прошлом году потратили 3,4 миллиона гривен.

Пребывание Зеленского в резиденции "Синегора", где он встретил Новый год, обошлось налогоплательщикам в 391 000 гривен.

Также в расследовании указано, что в 2020 году Зеленский две недели лечился от Covid-19 в больнице "Феофания". Это обошлось украинцам в 109 000 гривен.

В расследовании добавили, что подсчет средств был совершел без учета бюджетных расходов Управления госохраны на защиту президента и его семьи. По их данным, эту сумму невозможно подсчитать, так как информация об этом засекречена.

Ранее мы рассказывали, что в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выясняли, кто платил за обратный перелет президента из Омана.

Также писали, что на перелеты Владимира Зеленского и его делегаций во время первых с начала карантина заграничных визитов в Австрию и Словакию, а также для поездок по регионам в сентябре 2020 года было потрачено 3,43 млн грн.