Киев вошел в топ-15 городов мира с самым грязным воздухом. Такие данные приводит во вторник, 23 февраля по состоянию на 12:00 портал Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

В частности, Киев (с индексом AQI 152) находится на 13 строчке в рейтинге, сразу за российским Красноярском, а за столицей Украины следует Чианг-Май (Таиланд).

Тройку "лидеров" возглавляют Дакка (Бангладеш), Чунцин (Китай), Варшава (Польша).

Отметим, что показатель AQI считается нормальным в пределах от 0 до 50 ед. Таким образом, по состоянию на полдень вторника в Киеве уровень загрязнения воздуха был превышен втрое. При таком показателе специалисты рекомендуют людям с заболеваниями органов дыхательной системы одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий на открытом воздухе.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, Киев попал в тройку городов мира с самым грязным воздухом.

Также мы сообщали, что в Киеве зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха, власти связали это с морозами.