Начиная с 1 марта, министерство здравоохранения Украины планирует начать онлайн-регистрацию на вакцинацию от коронавируса для тех, кто не попадает в приоритетные группы. Записаться можно будет с помощью приложения "Дiя" или через контактный центр Минздрава.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть определенные волны вакцинации и есть категории лиц, которые вакцинируются в первую очередь", - уточнил замминистра.

Также он объяснил, что в приложении "Дiя" появится возможность записаться на вакцинацию, новый функционал будет подключен к системе eHealth. То есть, когда пользователь уже будет привит, информация об этом сохранится в реестре вакцинации. Сам процесс регистрации будет не сложным: пользователь регистрируется, потом получает подтверждение того, что он в очереди ожидания и, как только появляется возможность получить прививку, ему приходит сообщение.

Кроме того, по мере поступления в Украину вакцин Минздрав будет иметь возможность информировать определенные группы населения в зависимости от региона о возможности записаться на конкретное время и место для вакцинации. Также разрабатывается возможность напоминания о вакцинации через контактный центр и возможность записи гражданами своих пожилых родственников.

После вакцинации украинцам будет выдаваться сертификат. Замминистра уточнил, что в Украине иммунизация будет проходить на добровольной основе, но Минздрав готов предоставить гражданам необходимую для въезда в другие страны информацию о вакцинации в требуемом виде.

"То, что нужно будет для других стран для въезда, у нас возможность такой интеграции будет, если в этом будет необходимость. Если будут просить это для того, чтоб наши граждане могли выезжать мы уже готовимся для того, чтоб давать эту информацию в том виде, в каком будет нужно", - сказал Кучер.

Напомним, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия индийской вакцины от коронавируса CoviShield.

Что пишут об индийском препарате в соцсетях и почему комментарии в основном негативные подробно разбиралась "Страна".