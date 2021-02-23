Пользователи социльных сетей заподозрили правительство Соединенных Штатов в создании ненастоящих снегопадов в штате Техас, где недавно миллионы человек остались без света из-за рекордного похолодания.

В частности, в TikTok появляются и набирают популярность фото и видео, авторы которых пытаются растопить снег, однако он не тает.

Об этом пишет Business Insider.

Многие пользователи TikTok показывают, как кто-то сжигает снег спичкой. Когда пламя попадает в снег, снег не тает и превращается в газ. По утверждению тиктокеров, это означает, что снег ненормальный.

По данным издания, пользователи соцсетей считают подобные видео аргументом в пользу новой теории заговора, в соответствии с которой американские власти якобы отправляют в Техас "ненастоящий снег".

На одном из видео пользователь TikTok под ником sarahmojo использует фен, чтобы растопить снег, однако на нем видно, что он не тает. Этот ролик набрал уже 289 тысяч просмотров.

В причастности к поддельным снегопадам обвиняют президента США Джо Байдена и основателя Microsoft Билла Гейтса.

В то же время, 20 февраля американский лидер объявил штат Техас зоной стихийного бедствия в связи с мощными снегопадами.

Ранее мы рассказывали, что в Кремле посоветовали США уделить больше внимания обесточенному Техасу.

Также сообщали, что аномальные холода и снегопады в США убили почти полсотни человек, включая детей.