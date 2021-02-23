Сербская социалистка обратилась к российским мужчинам на русском языке. Фото: Балканист

Депутат парламента от Социалистической партии Сербии Ана Грозданович, которую называют Сербской Барби, поздравила российских мужчин с Днём защитника Отечества, передает "Балканист".

В качестве подарка  она "преподнесла" патриотическую фотосессию в городе Ниш, известном своей боевой славой. На фото блондинка позирует в военной форме советского образца.

Ана Грозданович поздравила российских мужчин с 23 февраля Ана Грозданович поздравила российских мужчин с 23 февраляАна Грозданович поздравила российских мужчин с 23 февраляАна Грозданович поздравила российских мужчин с 23 февраляАна Грозданович поздравила российских мужчин с 23 февраляАна Грозданович поздравила российских мужчин с 23 февраляАна Грозданович поздравила российских мужчин с 23 февраля

Напомним, юристка и активная пользовательница Instagram Ана Грозданович стала самым обсуждаемым депутатом от Социалистической партия Сербии

Также мы сообщали, что в Укрпочте передумали презентовать почтовые марки ВСУ 23 февраля.

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