Депутат парламента от Социалистической партии Сербии Ана Грозданович, которую называют Сербской Барби, поздравила российских мужчин с Днём защитника Отечества, передает "Балканист".

В качестве подарка она "преподнесла" патриотическую фотосессию в городе Ниш, известном своей боевой славой. На фото блондинка позирует в военной форме советского образца.

Напомним, юристка и активная пользовательница Instagram Ана Грозданович стала самым обсуждаемым депутатом от Социалистической партия Сербии.

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