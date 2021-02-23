В Оренбургской области произошел взрыв на магистральном газопроводе "Союз". Происшествие обошлось без пострадавших, но в результате аварии прекращен транзит газа на территорию Казахстана.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.

Инцидент произошел во вторник, 23 февраля, утром. Причина: повреждение на 108 километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа.

"В 08.49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз". Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков", - говорится в сообщении.

Как пишут российские СМИ, газопровод, на котором произошла авария, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Компания и власти предупредили жителей Илекского района, что в ближайшие часы подача газа в дома будет приостановлена.

Ранее "Страна" писала о том, что неадекватный харьковчанин угрожал взорвать газопровод, ведущий в город.

Также мы сообщали, что под Луганском произошел взрыв на газопроводе, который качает российский газ в ЕС.