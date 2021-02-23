В Харькове решили увековечить память о надавно умершем мэре. Фото: Facebook/ Геннадий Кернес

В центре Харькова установят мемориальную доску умершему в декабре прошлого года мэру Геннадию Кернесу, который руководил городом десять лет.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, во вторник, 23 февраля, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета в сети. 

"Члены комиссии рассмотрели два вопроса по установлению мемориальных досок. Одну из них установят Геннадию Кернесу - харьковскому городскому главе в 2010-2020 гг., кавалеру ордена "За заслуги" III степени и ордена "Патріот Вітчизни". Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7)", - сообщили в горсовете.

Первый заместитель харьковского городского главы Александр Новак, который провел заседание, рассказала, что памятный знак бывшему мэру будет установлен за внебюджетные средства. Также Кернесу планируется присвоить звание "Почетный гражданин Харькова".

В Харькове установят мемориальную доску в честь Кернеса. Скриншот: facebook.com/kharkovgovernment

Напомним, Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" после осложнений от Covid-19 в возрасте 61 года.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове решили увековечить память недавно умершего мэра города Геннадия Кернеса. Но как конкретно произойдет увековечивание было неизвестно. Ранее говорилось о планах назвать в честь мэра улицу или поставить в его честь памятник.

Также сообщали, что в Харькове прошел автомобильный флешмоб в память о мэре горда по случаю 40 дней с его смерти

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