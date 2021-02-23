В центре Харькова установят мемориальную доску умершему в декабре прошлого года мэру Геннадию Кернесу, который руководил городом десять лет.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, во вторник, 23 февраля, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета в сети.

"Члены комиссии рассмотрели два вопроса по установлению мемориальных досок. Одну из них установят Геннадию Кернесу - харьковскому городскому главе в 2010-2020 гг., кавалеру ордена "За заслуги" III степени и ордена "Патріот Вітчизни". Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7)", - сообщили в горсовете.

Первый заместитель харьковского городского главы Александр Новак, который провел заседание, рассказала, что памятный знак бывшему мэру будет установлен за внебюджетные средства. Также Кернесу планируется присвоить звание "Почетный гражданин Харькова".

Напомним, Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" после осложнений от Covid-19 в возрасте 61 года.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове решили увековечить память недавно умершего мэра города Геннадия Кернеса. Но как конкретно произойдет увековечивание было неизвестно. Ранее говорилось о планах назвать в честь мэра улицу или поставить в его честь памятник.

Также сообщали, что в Харькове прошел автомобильный флешмоб в память о мэре горда по случаю 40 дней с его смерти.