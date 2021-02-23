Во вторник, 23 февраля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, которое иницировал глава парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием президента Владимира Зеленского. Народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Заседание начнется в 12:00 (по Киеву). Речь идет о законопроекте №4531, который ветировал Зеленский и вернул в Раду с предложениями.

Напомним, в законопроект №4531 о госслужбе попытались внести правки, которые практически полностью аннулировали урезание полномочий и.о. министра, предусмотренные вступившим в силу в декабре прошлого года законом. Это бы позволило Юрию Витренко получить полномочия министра ("Страна" ранее подробно об этом писала).

После этого Рада рассмотрела законопроект во втором чтении 16 февраля, правки касаемо полномочий и.о. министров были отклонены, однако документ поддержали в части, которая касалась возобновления отмененных из-за карантина конкурсы на должности в госслужбе.

18 февраля Зеленский наложил вето на этот законопроект.