Как и предсказывала "Страна", в Офисе генпрокурора объявили новые "пидозры" бывшим топ-менеджерам "Приватбанка".

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.

Кроме задержанного вчера Владимира Яценко, в списке подозреваемых - еще двое бывших "топов" "Приватбанка".

"Пидозры", как сообщается, вручили экс-главе правления банка (вероятно, речь идет об Александре Дубилете, который возглавлял банк до национализации и является отцом экс-министра в правительстве Гончарука Дмитрия Дубилета).

Еще одно подозрение объявили бывшей начальнице департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица.

"Следствием установлено, что в декабря 2016 года трое бывших высокопоставленных сотрудника банка, осознавая, что "Приватбанк"... в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней. При этом выплата такой комиссии этими депозитным договором и дополнительными соглашениями к нему не предусматривалась", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Для прикрытия растраты денежных средств "Приватбанка", по версии правоохранителей, трое фигурантов решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное "задним числом", и решения кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения "О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" от 2013 года.

В Офисе генпрокурора сообщают, что всего подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что известно о подозреваемом экс-топе "Приватбанка" Владимире Яценко.

Также мы сообщали, что вслед за Яценко проблемы могут начаться и у других экс-топов "Приватбанка".