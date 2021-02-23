В ночь на вторник, 23 февраля, в Польши произошла трагедия. На юге страны разбился частный вертолет, в котором находились четыре человека. В результате авиакатастрофы, двое из низ погибли, а остальные - травмированы.

Об сообщил дежурный государственной пожарной службы города Пщина Силезского воеводства, пишет Wirtualna Polska.

Вертолет упал в лесной местности, примерно в 100-200 метроах от дороги. Поэтому доступ к пострадавшим из разбитого вертолета затруднен. Также спасательную операцию затруднял густой туман в районе авиакатастрофы.

На борту частного вертолета типа Bell 429 находились четыре человека. Двое мужчин, которые сидели впереди, погибли на месте. Вместе с ними летели еще мужчина и женщина, которые после падения вертолета самостоятельно выбрались наружу из разбитого транспортного средства. Медики оценивают их состояние как тяжелое, однако их жизни не угрожает опасность.

На место происшествия были отправлены полиция, пожарные и медики.

Причина падения вертолета пока не известна, ее будет устанавливать польская государственная комиссия по расследованию авиакатастроф.

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