В Раду внесли законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины", который предусматривает отмену более чем тысячи актов законодательных органов СССР и УССР.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба парламента.

По мнению Стефанчука, отмена устаревших актов позволит избавить украинское законодательство от "ненужного мусора".

"Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине уже превышает один миллион. 90% законопроектов, которые рассматриваются Верховной Радой Украины, - это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорционально их качеству. И, если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного - качества украинского законодательства", - сказал Стефанчук.

Первый вице-спикер заявил, что он внес в Раду законопроект №4284, чтобы избавиться от законодательных актов, потребность в которых уже давно отпала.

"Мною был зарегистрирован законопроект "О десоветизации законодательства Украины" (рег. № 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету Министров Украины более 5 тысяч актов Союза ССР и Украинской ССР, которые можно признать таковыми, что не применяются на территории Украины", - заявил Стефанчук.

Напомним, в Раду был подан проект закона, по которому могут ликвидировать УПЦ через суд.

Также мы писали о том, что после массового отравления подростков в Раду внесли законопроекты о запрете продавать лекарства детям.