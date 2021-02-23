В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета. За взятку в более чем 11 тысяч долларов он обеспечивал курсантам допуск к полетам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Кировоградской области во вторник, 23 февраля.

По данным следствия, чиновник наладил механизм получения взяток от студентов за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в 11,5 тысяч долларов.

Сотрудники СБУ задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки в размере пяти тысяч долларов. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также в СБУ рассказали, что в настоящее время продолжаются следственные действия. Также проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.

Ранее мы рассказывали, что в Киевской области бывший ректор одного из медицинских вузов вместе с двумя помощниками организовали мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности "КРОК".

Также сообщали, как президенту Национальной академии аграрных наук дали взятку внедорожником. По данным полиции, чиновник получил внедорожник за включение некоего лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.