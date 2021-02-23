Вчера, 22 февраля, Минздрав зарегистрировал в Украине вакуцину Covishield, за которой в Индию ранее отправился глава Министерства здравоохранения Максима Степанов.

Ее сегодня в 10.00 ждут в Борисполе. "Время прибытия не изменилось", - как сообщил источник "Страны" в правительстве. А на 15.00 Минздрав проведет спецбрифинг, посвященный вакцинации в Украине.

В нем примут участие Виктор Ляшко - заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины и Татьяна Коротченко - председатель Crown Agents в Украине.

Напомним, в воскресенье, 21 февраля, полмиллиона доз препарата вылетели из Индии при министра здравоохранения (этого хватит на 250 тысяч человек). Мы публиковали видео с отгрузкой вакцины, которая отправилась в Киев с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Вакцину Covishield уже бесплатно отправили в такие страны, как Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма, Сейшелы. Также планируют поставлять вакцину в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий, Бразилию.

В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран". В этом списке оказалась и Украина. Причем она стала единственной европейской страной, которая закупает индийский препарат.