Индейцы чероки, являющиеся коренным народом, проживающим на территории США, просят компанию Jeep не использовать наименование их народа в названии автомобиля.

Об этом сообщает CNN.

"Я полагаю, наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля", - заявил вождь чероки Чак Хоскин-старший.

Он заявил, что его народ не пойдет ни на какую сделку, по которой Jeep смог бы далее использовать их наименование.

"Это - самое дорогое для нас, это часть нашей идентичности", - сказал вождь.

При этом у автопроизводителя уже заявили, что название коренного народа использовано как жест почитания.

"Мы тщательно выбираем названия для своих автомобилей. На протяжении многих лет мы заботимся о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость", - заявили в Jeep.

Марка Jeep Cherokee выпускалась с 1974 года до 2001 года, а марка Jeep Grand Cherokee - с 1993 года. В 2013 году компания Jeep вновь выпустила автомобиль под названием Cherokee.

Напомним, в США решили первыми прививать от коронавируса индейцев и темнокожих.

Также мы писали о том, что Верховный суд отдал американским индейцам почти половину штата Оклахома.