Утром во вторник, 23 февраля, в результате обстрела противника на Донбассе погиб военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ), еще один получил ранение. В связи с этим украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 23 февраля, около 7:00 на направлении Светлодарск в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - сообщила украинская делегация.

Как рассказала в Фейсбуке пресс-служба операции Объединенных сил (ООС), 23 февраля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, противник совершил обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе в результате сильного пожара в блиндаже погибли трое украинских военных. Тела двоих из них настолько обгорели, что для установления личностей нужна специальная экспертиза.

Также рассказывали, что в понедельник, 22 феврлая, на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один был ранен.