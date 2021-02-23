Причиной поломки лопастей вентилятора в двигателе самолета Boeing-777, который прямо в воздухе начал разваливаться, а его обломки упали на дом в США, могла стать усталость металла.

Об этом заявил председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Роберт Сумвальт в ходе брифинга.

Он сказал, что, по предварительной оценке, повреждение лопастей вентилятора в двигателе Pratt & Whitney, вышедшей из строя на лайнере авиакомпании United Airlines, могло произойти из-за усталости металла.

Также Сумвальт добавил, что пока нет точной информации о том, является ли причина отказа двигателя PW4000 аналогичной отказу двигателя на другом рейсе этой же авиакомпании на Гавайях в феврале 2018 года, когда было установлено, что сломалась лопасть вентилятора.

Напомним, самолет авиакомпании Uniated Airlines вечером 20 февраля вылетел из Денвера по направлению в Гонолулу, Гавайи. Сразу после взлета у него загорелся правый двигатель, из-за чего часть деталей отпала прямо в воздухе. Жителям удалось снять ролик, на котором видно горящий двигатель. Позже стало известно, что несмотря на поломку, воздушное судно благополучно приземлилось.

Также мы рассказывали, как в начале года в США самолет рухнул на жилой дом, в результате погибла целая семья, которая находилась на борту.