В понедельник, 22 февраля, в Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса - Covishield (препарат, произведенный в Индии по лицензии AstraZeneca - Ред.).

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

"Вчера, 22 февраля 2021, Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против Covid-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/ AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия", - сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве объяснили, что вакцина, Oxford/AstraZeneca, произведенная на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальное (торговое) название Covishield.

"Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована. Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали заявку на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от Covid-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве заявили, что Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от Covid-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Как передает источник "Страны", индийская вакцина таки прилетит в "Борисполь" сегодня около 10.00. "Время не изменилось", - сообщил наш источник.

В то же время глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко рассказал о том, что МОЗ изменил некоторые правила ради спешной регистрации вакцины.

"Оказывается МОЗ Украины изменило нормативно-правовую базу (подогнало) под вакцины индийского производства 16 февраля 2021 года! Теперь Украина признаёт GMP-сертификаты выданные национальным регулятором Индии! То есть, замечания и недостатки производства Индийского института сывороток, которые выявили инспектора ДП "Украинский институт фармацевтического качества" Гослекслужбы Украины, канули в лету!", - написал Кравченко.

Напомним, "Страна" подробно писала о вакцине "Ковишилд", которую первой доставят в Украину.

Также мы писали о том, что Банковая разослала темники о том, что говорить об индийской вакцине.