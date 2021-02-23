В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 4 182 человека, общее число случаев Covid-19 по состоянию на утро вторника, 23 февраля, достигло 1 311 844.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468) областях, Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

В восьми регионах вчера зафиксировали менее 100 случаев заражения. Меньше всего - по 6 и 8 новых пациентов соответственно - обнаружили в Черниговской и Херсонской областях.

Статистика распространения коронавируса за сутки по регионам Украины на 23 февраля

Киев - 454 случая;

Винницкая область - 243 случая;

Волынская область - 128 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 58 случаев;

Житомирская область - 67 случаев;

Закарпатская область - 224 случая;

Запорожская область - 159 случаев;

Ивано-Франковская область - 716 случаев;

Киевская область - 196 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 92 случая;

Одесская область - 159 случаев;

Полтавская область - 113 случаев;

Ровенская область - 107 случаев;

Сумская область - 42 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 118 случаев;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 468 случаев;

Черниговская область - 6 случаев.

Напомним, утром 23 февраля в Борисполе приземлится самолет с первой вакциной от коронавируса.

Также мы писали о том, что в 2020-м от коронавируса умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.