В Украине больше всего новых пациентов обнаружили в Ивано-Франковской области. Фото: "Страна"

В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 4 182 человека, общее число случаев Covid-19 по состоянию на утро вторника, 23 февраля, достигло 1 311 844.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо". 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468) областях, Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

В восьми регионах вчера зафиксировали менее 100 случаев заражения. Меньше всего - по 6 и 8 новых пациентов соответственно - обнаружили в Черниговской и Херсонской областях.

Статистика распространения коронавируса за сутки по регионам Украины на 23 февраля

Киев - 454 случая;

Винницкая область - 243 случая;

Волынская область - 128 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 58 случаев;

Житомирская область - 67 случаев;

Закарпатская область - 224 случая;

Запорожская область - 159 случаев;

Ивано-Франковская область - 716 случаев;

Киевская область - 196 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 92 случая;

Одесская область - 159 случаев;

Полтавская область - 113 случаев;

Ровенская область - 107 случаев;

Сумская область - 42 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 118 случаев;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 468 случаев;

Черниговская область - 6 случаев.

Статистика распространения коронавируса за сутки по регионам Украины на 23 февраля. Коронавирус инфо

Статистика распространения коронавируса за сутки по регионам Украины на 23 февраля. Коронавирус инфо

Статистика распространения коронавируса за сутки по регионам Украины на 23 февраля. Коронавирус инфо

Напомним, утром 23 февраля в Борисполе приземлится самолет с первой вакциной от коронавируса.

Также мы писали о том, что в 2020-м от коронавируса умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.

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