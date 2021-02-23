В Ивано-Франковской области Covid-19 заболели больше 700 человек, в Черниговской - всего 6. Статистика МОЗ
В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 4 182 человека, общее число случаев Covid-19 по состоянию на утро вторника, 23 февраля, достигло 1 311 844.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468) областях, Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
В восьми регионах вчера зафиксировали менее 100 случаев заражения. Меньше всего - по 6 и 8 новых пациентов соответственно - обнаружили в Черниговской и Херсонской областях.
Статистика распространения коронавируса за сутки по регионам Украины на 23 февраля
Киев - 454 случая;
Винницкая область - 243 случая;
Волынская область - 128 случаев;
Днепропетровская область - 126 случаев;
Донецкая область - 58 случаев;
Житомирская область - 67 случаев;
Закарпатская область - 224 случая;
Запорожская область - 159 случаев;
Ивано-Франковская область - 716 случаев;
Киевская область - 196 случаев;
Кировоградская область - 19 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 197 случаев;
Николаевская область - 92 случая;
Одесская область - 159 случаев;
Полтавская область - 113 случаев;
Ровенская область - 107 случаев;
Сумская область - 42 случая;
Тернопольская область - 107 случаев;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 118 случаев;
Черкасская область - 140 случаев;
Черновицкая область - 468 случаев;
Черниговская область - 6 случаев.
Напомним, утром 23 февраля в Борисполе приземлится самолет с первой вакциной от коронавируса.
Также мы писали о том, что в 2020-м от коронавируса умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.