В Украине снова идут баталии по поводу 23 февраля, бывшего дня защитника отечества, а при СССР - дня советской армии.

Несмотря на декоммунизацию, этот праздник широко отмечается в Украине. Что видно и по интернету, и по "оффлайну".

В украинских городах уже произошло несколько скандалов, связанных с тем, что люди решили отметить 23 февраля. Споры разгорелись и в интернете.

Разбирались, как украинцы встречают очередной "бывший" праздник, который популярен в народе сильнее, чем большинство новых памятных дат.

Как обсуждают 23 февраля в Украине

В этот день интернет, как всегда, разделился - одни традиционно троллят или осуждают празднование 23 февраля, другие - поздравляют родных и друзей.

Вторых пока явно больше.

Это видно прежде всего по украинским трендам Google. Запросы, связанные с бывшим днем защитника отечества начали расти еще вчера. Фраза "С 23 февраля" возглавила поисковый топ за понедельник, а другой похожий запрос лидирует уже во вторник с утра.

Тем не менее, хейтеры этого праздника в выражениях не стесняются и называют его многочисленных сторонников "упоротыми отморозками". Сравнивая Красную армию с гитлеровским вермахтом.

Характерный пост написал публицист Андрей Капустин.

И такой пример не единичный. Очередную хейтерскую кампанию обсуждают в соцсетях.

"Надзорщики за постами в соц сетях от государства, ну которые следят чтоб там никто ничего крамольного не постил, сегодня просто в шоке.

Вся лента усыпана советскими символами и поздравлениями ко Дню Защиткика Отечества.

Это невозможно искоренить, как бы не пытались. Как бы там Вятрович и прочие ударенные не называли этот день пережитком советского союза и угрожающей связью с РФ.

Даже после отмены праздника в 2014 Порошенко, люди не изменяют своим воззрениям и традициям. Ибо день создания УПА ну никак не может быть Днём Защитника для всего народа Украины", - пишет спецкор "Страны" Олеся Медведева.

Нардеп Максим Бужанский полемизирует с теми, кто критикует отмечание 23 февраля.

"Каждый год на протяжении последних лет, давно сгинувшая Советская Армия минимум три дня подряд триумфально громит идиотов, не догадывающихся, что нельзя победить то, чего нет.

За несколько дней до 23 февраля из всех щелей появляются всякого рода персонажи, и начинают заунывно канючить о том, что День Советской Армии отмечать нельзя.

Есть масса ничтожных причин, почему именно нельзя, но они все не имеют никакого значения.

Потому что они все равно не в состоянии понять, что люди отмечают свои воспоминания, о молодости, о друзьях, о службе, о том, как они уходили в армию, и как возвращались.

В целом , я и вспомнил то о них, о страдающих, только потому , что заметил, что страдания эти уже приелись и радовать перестали, вплоть до их мук 8 Марта через 2 недели, и пытки 9м Мая.

Поэтому просто рад за тех, кому сегодня есть, что вспомнить, есть, чему улыбнуться, расправив плечи, как когда то, есть, кого набрать, сказать, а помнишь, как мы...?

Помните, это ваше, у вас этого никто не отнимет. Рад за вас!)

Хотя и Армии той нет ни одной причины стесняться! С Праздником тех, кто празднует!)".

Юрист Александр Трохимец призывает перестать критиковать тех, кто отмечает 23 февраля. Поскольку это часть истории миллионов украинцев, служивших в советской армии.

Когда я учился в младших классах (а это было еще во времена СССР), девушки дарили ребятам подарки 23 февраля, а мы девушкам - 8 марта. Мой отец служил в Советской Армии долгих 3 года только под Мурманском.

Для меня 23 февраля - это праздник мужества, а не армии какой-либо страны (той, что не существует, или страны-агрессора). Это теплые воспоминания.

Это часть нашей истории, какой бы она ни была. Честно говоря, раздражают глупые картинки и посты, иронизируют этот день. Каждый имеет право праздновать 23 февраля, или нет. Но чего точно не стоит делать - это травить друг друга и сеять раздор. С праздником, мужчины!".

Нардеп Олег Волошин делает вывод, что попытки навязать обществу национализм или ультра-либерализм провалились - судя по количеству сторонников 23 февраля.

"Судя по ленте, попытки навязать всему обществу скудное меню из двух блюд: либо факельное шествие, либо гей-парад - с треском провалилось. У людей со своей историей и своими историями этим недоумкам ничего не отнять. И дело, конечно, не в "советской" и не в "армии". Дело в понимании ценности именно в это трансгендерное время оставаться настоящими мужчинами".

Но полемика идет не только в Сети.

В Сумах начали травить учителя

Накануне праздника, 22 февраля, на уроке защиты отечества в Сумской школе № 18 учитель высшей категории, полковник Борис Владимирович Соломонов напомнил своим ученикам о необходимости поздравить всех родных с праздником 23 февраля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила младший сержант ВСУ Ольга Герасименко.

Она возмущена тем, что учитель призвал поздравлять "С днем ​​враждебной нам армии, которая каждый день убивает наших граждан".

Герасименко написала, что является младшим сержантом ВСУ, мамой троих детей, "которым еще учиться в этой стране", и настойчиво попросила Государственную службу качества образования, Министерство образования и гороно "напомнить полковнику, что он преподает Защиту Отечества в Украине, а не в России".

"Неправильная" реклама в Харькове

В Харькове скандал возник после того, как кулинария "Fit kitchen" выпустило рекламу к 23 февраля, на которой был изображены торты.

"Для наших дорогих. И неважно к чему и как приурочена эта дата. Для очень многих это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкуснейшие торты", - говорилось в посте.

Но некоторые пользователи сети возмутились и начали забрасывать директ заведения гневными отзывами. Заведение отреагировало на возмущение подписчиков словами о том, что дата празднования является личным выбором каждого.

Администратор заведения также записала видеообращение, в котором сказала, что не собирается извиняться или что-то менять. По ее мнению, каждый имеет право праздновать в тот день, в который ему хочется.

Она попросила не оскорблять девушек, которые к 23 февраля заказали торты, чтобы поздравить своих мужчин.

"Если кого-то задевает ситуация с тем, что на 23 февраля девушки поздравляют своих мужчин - просьба придержать свое мнение при себе. И тем более не оскорблять этих девушек и говорить что мол "чести это им не добавляет". Вы просто не имеете права использовать такие высказывания! Мы - кондитерская, а не политический блог и не делаем никакую агитацию... Если человек позвонил и попросил торт на 23 февраля, 24 или 25 февраля - нам все-равно какая эта дата", - сказала владелица заведения.

Укрпочта готовилась выпустить марки к 23 февраля

23 февраля должен был стать днем презентации серии почтовых марок, посвященных Вооруженным силам Украины. Но в Минобороны сочли такую идею неуместной и поспешили сделать заявление, чтобы отсрочить дату презентации:

"Минобороны заявляет, что 23 февраля не может быть днем ​​презентации почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", поскольку 23 февраля "государство-агрессор РФ, ведущее войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России", - сообщили на сайте Минобороны 18 февраля.

В ведомстве заявили, что дата презентации не была согласована с Минобороны и предложили датой презентации определить 14 марта - День украинского добровольца.

Ниже конверт с теми самыми марками, который обнародовал в своем Facebook глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Игорь Смелянский пояснил, что дату 23 февраля выбиралась сознательно - чтобы общественный резонанс сделал рекламу проекту, потому что "нет зрады - нет внимания". А еще - чтобы "потроллить Россию" и показать ей, что украинская армия изменилась.

"Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. Итак - это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку", - объяснял свою задумку топ-менеджер.

Смелянский уверял, что хотел привлечь внимание к украинской армии и понимал что запуск в любую другую дату будет не замечен аудиторией.