Во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield (Минздрав уже зарегистрировал ее в Украине - Ред.), за которой в Индию ранее отправился глава Министерства здравоохранения Максима Степанов.

Лайнер уже приземлился на взлетке, как передает корреспондент "Страны".

Напомним, в воскресенье, 21 февраля, полмиллиона доз препарата вылетели из Индии при министра здравоохранения (этого хватит на 250 тысяч человек). Мы публиковали видео с отгрузкой вакцины, которая отправилась в Киев с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Сегодня, на 15.00 назначена и специальная пресс-конференция посвященная началу вакцинации в Украине. Об этом передает Телеграм-канал "Политика страны". В ней примут участие Виктор Ляшко - заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины и Татьяна Коротченко - председатель Crown Agents в Украине.

Вакцину Covishield уже бесплатно отправили в такие страны, как Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма, Сейшелы. Также планируют поставлять вакцину в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий, Бразилию.

В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран". В этом списке оказалась и Украина. Причем она стала единственной европейской страной, которая закупает индийский препарат.