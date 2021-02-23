В Кремле и московской мэрии поддерживают идею установить на Лубянке памятник не Феликсу Дзержинскому, а князю Александру Невскому.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Русская служба BBC".

В администрации президента Путина полагают, что таким образом сейчас можно будет разрешить давний спор между сторонниками и противниками установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади Москвы. В Кремле считают, что на этом месте должен появиться новый монумент - князю Александру Невскому, поскольку предыдущий памятник Дзержинскому давно обрел свое место в парке "Музеон".

Власти Москвы также поддерживают вариант с Невским и "уже прилагают усилия" к тому, чтобы он победил в онлайн-голосовании.

Отмечается, что по одной из версий, дискуссия о Дзержинском должна переключить на себя внимание противников властей.

"Много шума из ничего. Надо предложить обществу какую-то другую повестку, потому что в регионах до сих пор обсуждают "дворец Путина", - сообщает источник.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, чей памятник появится на Лубянке и при чем тут Путин и Навальный.

Также мы писали, что недавно в Украине снесли последний памятник Ленину.