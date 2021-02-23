В Грузии силовики штурмовали офис партии Саакашвили "Единое национальное движение", чтобы арестовать ее главу оппозиционного депутата Нику Мелию.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Нику Мелию обвиняют в организации штурма парламента в ходе акций протеста летом 2019 года. Его освободили под залог, но обязали носить электронный браслет. Его депутат снял, тогда ему назначили новый залог, который Мелия выплачивать отказался.

После этого парламент лишил его неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. 17 февраля суд постановил арестовать Мелию, после этого депутат заперся в офисе партии в Тбилиси. Силовики начали штурм, в результате депутата задержали.

История вокруг Мелии привела к отставке премьера Гахарии, который считал задержание оппозиционера неприемлемым. Вечером в понедельник, 22 февраля, на пост премьера утвердили министра обороны Ираклия Гарибашвили.

Напомним, недавно Саакашвили призвал грузин бунтовать против карантина.