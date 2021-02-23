Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что побороть телефонное мошенничество в украинских тюрьмах можно с помощью глушителей мобильной связи и установки систем прослушки.

Об этом он заявил в интервью "24 каналу".

"В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, которые работают вне тюрем, по крайней мере мне кажется, что нет. Есть индивидуалы или группы мошенников. У нас есть видение, как это ликвидировать, но это требует денег. История простая - нужно поставить "глушители" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией", - сказал Малюська.

Средства на реализацию этого проекта, по словам Малюськи, можно получить от реализации старых тюрем. Также министр заявил, что если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, большинство из них не работали в тюрьмах.

Напомним, пенсионерка из Прилук отдала мошенникам почти миллион гривен за снятие "порчи".

Также мы писали о том, что мошенники из Одесского СИЗО убедили десятилетнюю девочку отдать им десятки тысяч гривен для спасения родителей.