По состоянию на утро вторника, 23 февраля (когда в Украине ждут первую партию вакцины CoviShield из Индии - Ред.), количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 182 человека.

Напомним, что вчера, 22 февраля, в стране было выявлено 3 206 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 976 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 311 844 человека. Выздоровели за последние сутки 4 351 человек (с начала эпидемии - 1 151 777 человек - Ред.).

Умерло за сутки 153 пациента (с начала эпидемии - 25 309 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 236 человек. Среди новых зараженных 252 ребенка и 219 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (716 человек), Черновицкой области (468), Винницкой области (243) и Закарпатской области (224).

В Киеве за сутки выявили 454 новых зараженных.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ заплатит жителям бедных стран за побочные эффекты вакцинации, чтобы не было исков в суд.

Также мы рассказывали, что Банковая разослала темники о том, что говорить об индийской вакцине.