Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о создании специальной программы для выплаты компенсаций в случае появления серьезных побочных эффектов от применения вакцин против коронавируса.

ВОЗ и компания Chubb Limited 17 февраля 2021 года подписали соглашение об утверждении программы компенсаций для 92 стран с низким и средним уровнем дохода жителей, которые имеют право на поддержку в рамках соглашения о предварительных рыночных обязательствах Фонда COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Выплаты будут единоразовыми и, по мнению, чиновников, помогут решить проблему, чтобы люди не обращались в суды.

"Этот механизм компенсации без ошибок поможет гарантировать, что бы люди в этих странах, смогли бы извлечь выгоду из передовых научных достижений, которые предоставили вакцины против Covid-19 в рекордно короткие сроки", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По мнению чиновников ВОЗ, предоставляя одноразовую компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, эта программа будет нацелена ​​на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что "является потенциально длительным и дорогостоящим процессом".

Ранее "Страна" сообщала, что Байден объявил в США пятидневный траур по погибшим от коронавируса американцам.