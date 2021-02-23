После того, как NASA назвала свою четверку космических туристов, компания знаменитого бизнесмена Илона Маска SpaceX в свою очередь раскрыла имя второго члена экипажа корабля Crew Dragon, который проведет первый полностью коммерческий полет в космос.

Об этом сообщает официальный Twitter SpaceX.

Так, второе место на борту досталось 29-летней Хейли Арсенокс, которая перенесла рак костей в детстве. Она сейчас работает в клинике детских онкозаболеваний St. Jude Children's Research Hospital, в которой сама же и проходила лечение.

На данный момент Хейли Арсенокс проходит специальную подготовку перед космическим полетом.

До этого в начале февраля SpaceX заявила, что на борту миссии Inspiration4 будут находится четверо туристов. Командовать ей будет бизнесмен Джаред Исаакман. Целью полета станет сбор средств для больницы, в которой работает Арсенокс.

Миссия запланирована на период до четвертого квартала 2021 года, однако ее точные детали еще не определены.

Ранее "Страна" сообщала, что в NASA после лавины фотожаб предложили всем желающим сделать свое фото на Марсе.