НАБУ и САП завершили расследование по подозрению бывшего главы Черниговской районной государственной администрации, пойманного при получении крупной взятки.

Вчера, 22 февраля, его адвокатам открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия бывшего председателя РГА квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

"По данным следствия, подозреваемый требовал и получил от директора частного предприятия неправомерную выгоду в размере 10 000 долларов США. В такую ​​сумму экс-глава РГА оценил свои услуги по принятию решения о предоставлении разрешения на разработку, утверждение детального плана территорий и в дальнейшем утверждении проекта землеустройства по изменению целевого назначения земельных участков", - рассказали в пресс-службе НАБУ.

Досудебное расследование указанного факта детективы НАБУ осуществляли с ноября 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве на взятке задержали чиновников минюста и посредника.