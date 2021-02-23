Верховный суд США решил не рассматривать иск против экс-президента страны Дональда Трампа, который подавала против политика бывшая порнозвезда Сторми Дэниелс.

При этом пресс-служба суда не привела других подробностей по этому вопросу и не уточнила причину отказа в рассмотрении дела. Об этом сообщает Gazeta cо ссылкой на РИА "Новости".

В 2018 году The Wall Street Journal со ссылкой на источник написала, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил $130 000 Дэниелс в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом.

В 2019 году порнодива потребовала признать недействительным вышеуказанное соглашение, однако соответствующий судебный иск был отклонен.

Дэниелс обвиняла Трампа в клевете в ответ на заявления политика о лжи в судебном разбирательстве. В августе 2020 года суд обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс.

Напомним, Дэниелс написала книгу воспоминаний о своих секс-приключениях с Трампом, не обойдя таких интимных деталей как "лобковые волосы как у снежного человека" и "член, похожий на гриб".

Сторми Дэниелс даже прошла тест на полиграфе, чтобы доказать, что говорит правду о связи с Трампом. Роман у них якобы был в 2006 году, когда Мелания родила Дональду сына.