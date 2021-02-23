Появившаяся чуть меньше года назад и ставшая популярной зимой соцсеть Clubhouse привлекает бизнесменов.

Журнал "Форбс" разбирался, эффективна ли эта площадка для продвижения бизнеса и на кого подписываться и в какие комнаты Clubhouse приходить для пользы дела.

В издании напомнили, что соцсеть появилась в апреле 2020 года, а активно наращивать пользователей стала в декабре 2020 - январе 2021 года, прежде всего за счет массовой регистрации публичных личностей. Хотя изначально ее ядром было сообщество разработчиков и предпринимателей из Кремниевой долины.



Благодаря гениальному маркетинговому решению ввести доступ к Clubhouse только по приглашениям в соцсетях возник вирусный эффект: люди просили заветные инвайты и предлагали пригласить в соцсеть кого-то, кого они считают достойным.

Из-за механики приглашений изначальное коммьюнити соцсети к осени 2020 выкристаллизовалось в IT-ориентированное сообщество людей, близких к технологиям, говорящих на одном языке (английском) и думающих об одних задачах.



Русское коммьюнити начало бурно расти в конце января 2021.



Именно ради неформального доступа к известным бизнесменам сегодня идут в Clubhouse, а также ради интересных спикеров в формате диджитал-конференции. Многие называют Clubhouse современной интерпретацией разговорного радио, где можно быстро и легко задать вопрос спикеру.

На кого подписываться и в какие комнаты приходить с пользой для бизнеса

Принципиально можно поделить полезные для бизнеса комнаты на несколько больших категорий.



1. Коллективное интервью со звездой. Этот формат позволяет послушать голосовой подкаст с опцией задать вопрос, что выгодно отличает формат от YouTube-интервью. Из русскоговорящих бизнесменов дебютировал в этом формате Олег Тиньков, который поставил рекорд в русскоязычном коммьюнити, собрав около 5000 слушателей. ClubHouse предлагает максимальный уровень интерактивности, а дистанция между ведущими и слушателями сведена к минимуму, поэтому у простых участников есть возможность задать вопрос в неформальной обстановке.

2. Дискуссия по заданной в теме. В соцсети велись интересные обсуждения, посвященные искусственному интеллекту, диджитал-маркетингу, футурологии. Это уникальная возможность поговорить о наболевшем с экспертами в индустрии, которые делятся международным опытом.



Определенное неудобство и вообще серьезный недостаток ClubHouse представляет интерфейс и мимолетность "жизни" комнат: они существуют по 2-3 часа и затем исчезают бесследно.



Для того чтобы своевременно попадать в нужные комнаты по бизнес-интересам, надо подписаться на экспертов, венчурных инвесторов и предпринимателей, уже активно себя позиционирующих в ClubHouse. Среди можно назвать таких:

соучредитель стартапа Dbrain Дмитрий Мацкевич - @matskevich;

партнер фонда Altair Игорь Рябенький - @rigor;

бизнесмен Олега Тиньков - @olegtinkov;

хэдхантер Алена Владимирская - @alenavl.

3. Фандрейзинг и питчинг: есть целый кластер комнат, в которых стартапы пытаются питчить инвестору свои проекты. Это скорее развлекательный формат реалити-шоу, но все же во время них заключаются сделки.



4. Комнаты-коммьюнити. Пока что самое популярное русскоязычное комьюнити The Dacha включает фаундеров, продуктов, бизнес-ангелов, которые регулярно проводят тематические дискуссии на разные темы. В таких сообществах можно искать мотивированные кадры, кофаундеров, партнеров.



5. Корпоративные комнаты. Уже прошли онлайн-конференции под эгидой разных компаний, которые подняли значимые темы и используют Clubhouse для поиска решений своих задач и партнеров для пилотов, поиска стартапов для корпоративных инноваций. При этом компании не создают корпоративные аккаунты, поскольку приложение этого не позволяет. С аудиторией общаются непосредственно топ-менеджеры и руководители компаний. Такой формат будет востребован для большого числа компаний именно как инструмент дистанционного "карантинного" поиска коллабораций и механизм получения обратной связи от клиентов и пользователей.

Жизнь после хайпа: почему соцсеть Clubhouse может провалиться после стремительного взлета

Бизнесу стоит идти в Clubhouse:

за партнерами;

за идеями для пилотов;

за сотрудниками (в дискуссиях принимают участие руководители из разных компаний и рядовые сотрудники);

за обратной связью и идеями для развития (Clubhouse - прекрасный инструмент для получения мнения о продукте или концепции бренда);

за новыми знаниями, навыками и нетворкингом (в Clubhouse регулярно возникают дискуссии, где обсуждаются узкие или сугубо профессиональные вопросы).

чтобы прокачать иностранный язык в англоязычном сегменте.

По мнению журнала, на ClubHouse не стоит сильно рассчитывать как на инструмент привлечения новых клиентов из-за маленьких охватов. Не имеет смысла идти туда за аудиторией и за рекламой. Но теоретически бизнес может вести регулярные онлайн-митапы без капитальных затрат с целью донесения ценностей своего продукта. Это может помочь искать клиентов и пользователей.



В любом случае ClubHouse пока хайповый феномен и в нем сконцентрирована живая аудитория, готовая к инновациям, он может стать площадкой для дискуссионных коммуникаций между людьми в удаленном формате, что особенно актуально в период коронавируса.



Сохранится ли текущий формат, напоминающий ранний ЖЖ, или же его заполонят однообразные комнаты, посвященные личностному росту, МЛМ-продажам, запуску онлайн-школ с нуля или криптовалютам, - покажет только время. Если аккуратно выбирать комнаты и спикеров, на которых подписываетесь, то ClubHouse может быть очень эффективным механизмом получения новых знаний и площадкой для обмена релевантным опытом в режиме реального времени.



Ранее "Страна" рассказывала об ажиотаже вокруг новой соцсети.

Мы также писали, что на нее уже обратили внимание хакеры: они похитили и выложили в сеть разговоры пользователей Clubhouse.