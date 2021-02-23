Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех полицейских. Они пытались привлечь невиновного человека к уголовной ответственности за незаконную вырубку деревьев.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Перед судом должны предстать:

начальник одного из секторов полиции за организацию привлечения следователем заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины);

руководитель этого отделения за подстрекательство к привлечению невиновного к уголовной ответственности, сопряженное с фальсификацией (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины);

следователь за привлечение невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Как установило досудебное расследование, в марте-апреле 2020 года начальник одного из секторов полиции в Харьковской области по предварительной договоренности с руководителем этого отделения и следователем полиции для искусственного наращивания показателей о раскрытии преступлений, связанных с незаконным вырубкой леса, решили сфабриковать доказательства совершения преступления местным жителем.

Для этого работники полиции доставили на место вырубки девяти сосен 51-летнего местного жителя и дали ему бензопилу, масло и бензин. Правоохранители за денежное вознаграждение заставили мужчину взять на себя уголовную ответственность за преступление, которое он не совершал.

Досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ГБР из Полтавы.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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