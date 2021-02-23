На трассе, соединяющей столицу с Одессой, уберут все наземные переходы и левые повороты.

Это предусматривает проект реконструкции дороги международного значения М-05, финансируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура", также будет закрыт 21 из 23 левых разворотов, которые в настоящее время существуют на маршруте.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Кабинет министров Украины в конце 2020 года заключили кредитное соглашение на EUR450 млн по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)". Средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

Ранее "Страна" рассказывала, что ЕБРР выделит Украине кредит в почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.

Также мы писали о том, что в ЕБРР подозревают сотрудников "Укравтодора" в махинациях по тендеру на ремонт Одесской трассы.