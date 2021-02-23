На Донбассе в результате сильного пожара в блиндаже погибли трое украинских военных. Тела двоих из них настолько обгорели, что для установления личностей нужна специальная экспертиза.

Об этом сообщает в Фейсбуке командование 58-ой отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Пожар произошел еще 20 февраля, как говорится в записи.

"Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находившихся в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался", - сказано в посте в в соцсети.

Ранее "Страна" сообщала, что в Луганской области при ликвидации пожара погиб военный.

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