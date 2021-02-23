Днем 21 февраля в Кропивницком 14-летняя девушка упала с 7 этажа недостроя на улице Генерала Жадова. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На месте работали полицейские, обстоятельства происшествия устанавливают.

"Это не первая трагедия в этом долгострое. Он пустует уже четверть века и там постоянно собираются подростки, ведь доступ туда свободный", - говорится в сюжете.

Как отмечают журналисты, уже спустя несколько часов после трагедии на этажах недостроя снова гнездятся подростки.

Ранее "Страна" рассказывала, как в российской Самаре две 12-летние школьницы вместе выпрыгнули из окна 16-го этажа.

Также мы писали о том, как в Киеве школьник оставил на балконе свою одежду и рюкзак и выпрыгнул с 15 этажа.