Будет ли на нашей улице "праздник вакцинации"?

Сегодняшний день может стать для Украины знаменательным: именно он объявлен датой прибытия первой партии вакцины от коронавируса. Правда, это уже третья дата, которая была обозначена в подобных планах, но теперь вроде как действительно привезут. По крайней мере, так заявлено на уровне Офиса президента: самолет уже в дороге, а дальше все зависит от того, как быстро он доберется.

Итак, если самолет долетит, то первой вакциной для украинцев окажется индийская "КовиШилд". Как выяснилось, это вовсе не британская "АстраЗенека", производимая по британской технологии, а самостоятельная вакцина, имеющая сходство с британской. Но сходство касается, в том числе, и побочных эффектов – порой весьма серьезных.

И в этом плане интересно, выполнит ли президент свое обещание привиться первым. Ведь когда такое обещание давалось, все ожидали, что первой прибудет американская "Пфайзер", однако замглавы ОП Кирилл Тимошенко вчера сообщил, что сроки ее появления в Украине (как и британской "АстраЗенеки") сдвинуты на март. Что касается китайской вакцины, то ее уже не ждут раньше апреля.

Так что на фоне задержек с остальными вакцинами остается лишь один вариант - индийский препарат. При этом все страны вокруг прививаются, а наша только гордо отказывается от одних вакцин и безнадежно ждет других.

Кто спровоцировал вспышку эпидемии в Галичине?

Весь этот сериал под названием "Украина ждет вакцину" демонстрируется на фоне очередной региональной вспышки коронавируса. Эпицентр снова, как и прошлой весной, переместился в Западную Украину, только теперь это не Черновцы и не Тернополь, а Ивано-Франковская область.

И вчера уже упомянутый Кирилл Тимошенко дал объяснение причины, по которой "горячей точкой" стал именно этот регион: во всем виноват мегапопулярный нынешней зимой горнолыжный курорт "Буковель", а также иностранные туристы.

Причем в данном случае с объяснением даже не поспоришь. Вот только стоит вспомнить о том, почему же "Буковель" стал рассадником коронавируса. Ведь еще в начале января, когда были объявлены ограничения на послепраздничный локдаун, все были крайне удивлены, что торговые центры закрывают, а горнолыжным курортам разрешили работать. Больше того, учитывая популярность "Буковеля", "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда в этом направлении.

И теперь возникает вопрос: если решением правительства горнолыжные курорты оставлены единственным местом отдыха и по решению госкомпании туда едут дополнительные поезда, то кто виноват в том, что теперь в Ивано-Франковской области вспышка коронавируса?

Парадокс в том, что даже сейчас, когда в больницах региона не хватает койко-мест и закрыли местный общепит, "Буковель" продолжает работать. Создается впечатление, будто таким образом центральные и местные власти пытаются дискредитировать совладельца курорта Александра Шевченко, который является одним из кандидатов на депутатский мандат от округа во все той же Ивано-Франковской области. Вот только не слишком ли это жестокий способ политической борьбы?

Интернет-блогер Шмыгаль: как Украина потеряла премьера

Тем временем внутри правительства идет своя политическая борьба – менее жестокая, но более примитивная. Вчера она выразилась в публичной переписке в соцсетях, которую устроили премьер Денис Шмыгаль и вице-премьер Олег Уруский.

Вначале было слово премьера, которым тот решил прокомментировать фото с международной военной выставки в Объединенных Арабских Эмиратах, на котором его зам оказался рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Шмыгаль подписал фотографию кратко: "Жду от Олега Уруского срочных пояснений".

Собственно, вышло даже слишком кратко. Потому что для адекватных читателей стоило бы пояснить, пояснений чего именно ждет премьер. Ну, оказался Уруский на фото рядом Кадыровым, ну, идут они в одну сторону в окружении других участников выставки и даже не глядят друг на друга: что, собственно, тут "пояснять"? Вот если бы вице-премьер вместо военной выставки оказался на пляжах Абу-Даби, тогда требование было бы логичным. А ждать "срочных пояснений" за то, что чиновник выполняет свои обязанности…

Впрочем, очевидно, что пост Шмыгаля был рассчитан не на адекватных читателей, а на любителей "зрады", и их действительно нашлось достаточно. А целью премьера было вовсе не выяснение обстоятельств "встречи на Эльбе", а банальная дискредитация Уруского в глазах фейсбучной "общественности".

Собственно, скандал получился, хотя в глазах адекватных читателей дискредитирован оказался как раз Шмыгаль. Поскольку стало очевидно, что премьер вместо решения настоящих проблем (зарплаты шахтерам, тарифы, вспышка коронавируса в Галичине) занимается полной чепухой. И если уж ему так нравится ею заниматься, то, может, заниматься правительством лучше кому-то другому?

Зачем Зеленского заставляют заняться УПЦ?

А вот оппоненты власти из "Евросолидарности" вкупе со своими "побратимами" из "Слуги народа" в парламенте занимаются вещами, которые тоже на первый взгляд выглядят странно, но на самом деле имеют весьма продуманную логику. Речь идет о законопроекте, подписанном Петром Порошенко, его коллегами по фракции, несколькими депутатами из "Голоса" и групп-сателлитов, а также наиболее неадекватными "слугами" вроде Никиты Потураева и Лизы Богуцкой. Суть этого законопроекта: создать предпосылки для запрета Украинской православной церкви через суд. А суть самого действия – атака на новый имидж Владимира Зеленского.

Ведь президент, закрыв "112", "Ньюсван" и "ЗИК", решил показать всем, что он является новой, более решительной версией Порошенко. А ему подсовывают "церковный" законопроект, как бы предлагая: раз ты решительнее, чем твой предшественник, так возьми, "закрой" еще и УПЦ.

Для Порошенко эта игра беспроигрышная: если "слуги народа" прокатят законопроект, он сможет утверждать, что весь новый имидж Зеленского – "липа". А если поддержат – то можно заявлять, что действующий президент работает по повестке дня предыдущего.

Для Зеленского же появление такого законопроекта – проигрыш в любом случае. Даже если он пойдет дальше Порошенко и все-таки запретит УПЦ, то электорально только проиграет, спровоцировав возрождение религиозного конфликта в обществе, который поддерживают от силы 20% сторонников порошенковского "АрМоВира". И против которого все 73%, голосовавшие за Зеленского.

А законопроект против УПЦ – это только один элемент контратаки экс-президента: Порошенко еще и потребовал от своего преемника запретить телеканал "Наш". Для Петра Алексеевича игра, опять-таки, беспроигрышная: если "Наш" запретят, "Прямой" лишится еще одного конкурента, а если не запретят, то весь новый имидж Зеленского – "липа".

В такой ситуации Зеленскому впору задуматься над тем, на кого работают те, кто толкнул его на завоевание этой заведомо проигрышной ниши. И почему Потураев с Богуцкой уже в открытую работают на Порошенко.

Новости: интернет побеждает ТВ

Революционная новость, на которую мало кто обратил внимание: согласно данным опроса компании Research & Branding Group, в январе 2021 года интернет впервые стал для украинцев более значимым источником информации, чем телевидение.

51% считают источником получения информации всевозможные сайты и соцсети, в то время как с "голубого экрана" ее черпают 44% украинцев. Причем речь идет об информации вообще, без деления на сегменты; если же будет проведен опрос относительно сегмента "политическая информация", можно не сомневаться, что преобладание интернета будет еще более значительным.

Безусловно, этот перелом был предсказан, и однажды он должен был произойти. Собственно, выборы-2020 в Штатах показали, что главная война шла уже на интернет-площадках и за интернет-площадки. Наши же президентские выборы-2019 были последними, выигранными с помощью телевизора, – но и в этом случае победа была достигнута не через политические новости, а через развлекательный формат сериала.

На любых следующих выборах значение телевидения будет гораздо меньшим: на новую версию "Слуги народа" больше никто не купится, а новостной формат ТВ уже становится анахронизмом: зачем ждать условную программу "Время" в 21:00, когда можно прочитать или посмотреть новость в любое удобное время? И даже если из всех новостных каналов останется только "Прямой", который день и ночь будет прославлять своего владельца, это повлияет на только 2-3% из тех 15%, которые и так уже голосуют за Порошенко.

Следующие президентские и парламентские выборы будут выиграны в интернете, который контролировать гораздо сложнее. Его информпространство невозможно зачистить (сайты трех запрещенных каналов работают, несмотря на все запреты) – его можно только наполнить фейками, чтобы среди них потерялась правда.

А телевизор вернет себе функцию, которую он имел от рождения, – быть исключительно развлекательным форматом. Оно и к лучшему: нужно ведь иметь пространство, в котором можно отдохнуть от политики.