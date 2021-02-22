В винницком селе прохожий спас из огня мальчика и девочку, пока их пьяная мать спала
В Винницкой области в доме едва не сгорела маленькая девочка, пока ее мать спала под алкоголем.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"4-летняя Настя чуть не сгорела в собственном доме, пока ее мать спала пьяная. Из-за неисправной розетки, вспыхнул дом многодетной семьи в селе Кудлаи Винницкой области. Огонь увидел случайный свидетель и бросился выбивать окна. В дыму нашли полубессознательную от алкоголя женщину и ее 5-летнего сына. А потом выяснилось, что где-то дома есть еще младший ребенок", - говорится в материале.
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