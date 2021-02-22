На 82-м году жизни умер заслуженный журналист Украины Василий Гаврилишин, известный по работе над телевизионными фильмами.

О его смерти сообщил в Фейсбуке Львовский союз журналистов.

Гаврилишин родился на Ивано-Франковщине, учился во Львовском университете. Еще студентом его пригласили работать в редакцию газеты, а затем - на Львовском телевидении.

Журналист стал известен именно благодаря телевизионным фильмам. Так, он был редактором известных картин "В гости к матери", "Червона рута", открывшим дорогу к широкому признанию Владимира Ивасюка, Софии Ротару, Назария Яремчука.

"Василий Гаврилишин навсегда останется в памяти галичан со своим творческим наследием, которое воссоздает бурные годы борьбы за украинскую государственность", - говорится в записи союза журналистов.

Панихида и прощание с покойным состоится 24 февраля в Храме Святой Троицы Львова.

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