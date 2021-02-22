Пресс-секретарь Белого дама Джен Псаки заявила, что США не рассматривают санкции как единственный способ влияния на ситуацию с газопроводом "Северный поток - 2". Администрация Джо Байдена также намерена работать с союзниками и партнерами по этой ситуации.

Тему газопровода Псаки затронула во время пресс-конференции 22 февраля, которая транслировалась в Ютьюб Белого дома.

"Санкции - только один из многих важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности, поэтому мы также будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить энергетическую безопасность Европы", - заявила Псаки.

Она также напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект газопровода "плохой идеей".

Ранее "Страна" сообщала, что Германия решила убедить США отказаться от санкций против "Северного потока - 2".

Мы также писали, что США хотят пересмотра газового контракта Украины и России.